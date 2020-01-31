Допилися до різанини: на Троєщині жінка вдарила ножем співмешканця

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Під час сімейної сварки киянка схопила зі столу ніж та вдарила ним у шию чоловіка

У будинку на проспекті Маяковського у Деснянському районі столиці стався інцидент. Під час розпивання алкогольних напоїв між подружжям розпочалася сварка. Раптом жінка схопила зі столу ніж і декілька разів ударила ним опонента у шию. На адресу виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

34-річного потерпілого госпіталізували до відділення реанімації. Поліцейські на місці затримали 39-річну киянку за підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

«Ймовірне знаряддя злочину – ніж - вилучили та разом із іншими речовими доказами направили на експертизу. Фігурантці повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною першою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі», - розповів в.о. начальника відділу поліції № 2 Деснянського управління поліції Олег Нетченко.

Як повідомлялося, нещодавно У квартирі на проспекті Оболонському квартирант побив до смерті чоловіка, у якого орендував житло.

На бульварі Вацлава Гавела у Солом’янському районі Києва 42-річний киянин разом із сином вживав алкогольні напої. Згодом між ними виник конфлікт, у ході якого молодик кілька разів вдарив батька по голові й тулубу та втік.