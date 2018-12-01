Дорожники доповіли про боротьбу зі сніжною стихією у Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Київавтодор» заявив, що його техніка та співробітники були готові до прибирання снігу з вечора п’ятниці

На вулиці столиці виведені 358 одиниць спецтехніки

358 одиниць спецтехніки та бригади з ручного прибирання підприємств КК «Київавтодор» з вечора 30 листопада не припиняють прибирання вулиць та доріг столиці від снігу. Про це повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор».

О 22:00 30 листопада Київ почало засипати снігом. О 20:30 спецтехніка КК «Київавтодор» була розташована на вихідних позиціях, йдеться у повідомленні.

Дорожники заявили, що із початком першого снігу негайно розпочали роботу солерозкидувачі, щоб не допустити утворення ожеледиці та снігових накатів на дорогах Києва, а протягом усієї ночі на дорогах столиці працювала очисна техніка з відвалами та щітками.

Першочергово прибирання та обробка посипальними матеріалами проводилась на вулицях зі складними умовами руху, головних магістралях, мостах, спусках та підйомах, вулицях, якими проходять маршрути руху громадського транспорту, йдеться у повідомленні.

Враховуючи інтенсивні опади, з 02:15 в усіх районах міста проводилось очищення дорожньої мережі колонами спецтехніки.

На світанку особливу увагу було приділено прибиранню правої смуги доріг, заявили в «Київавтодорі».

Крім того, дорожники проводили механізоване та ручне прибирання тротуарів та зупинок громадського транспорту, які знаходяться на балансі підприємств корпорації, а також підходів до наземних та підземних пішохідних переходів.

Комунальна корпорація «Київавтодор» звернулася до водіїв з проханням не залишати свої автомобілі на узбіччях вулиць і доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Зазначимо, за даними Укргідрометцентру, висота снігового покрову по Україні в деяких регіонах сягає 23 сантиметрів. Зокрема, у Києві висота снігового покриву оцінюється у 22 сантиметри.

Нагадаємо, у ніч на 1 грудня Київ знову завалило снігом. Деякі водії виявилися непідготовленими до різких погодних змін, тому на дорогах столиці почастішали випадки аварій.

Як повідомлялося, Україну 1 грудня накриє потужний циклон, через що очікується погіршення погодних умов майже по всій країні.

За даними Укргідрометцентру, у суботу, 1 грудня, у всіх областях, крім західних, очікується погіршення погодних умов: сніг, в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, вдень і в Харківській областях місцями сильний сніг.

Раніше сьогодні міжнародний аеропорт «Бориспіль» попередив, що у зв'язку із сильними снігопадами можливі затримки вильотів і посадок. На сторінці аеропорту в Facebook повідомляється, що зараз йде очищення перону і злітних смуг, також відбувається обробка літаків.