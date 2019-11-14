Дорожники капітально відремонтують «втомлений» міст біля метро «Чернігівська»



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У серпні 2019 року КП «Київавтошляхміст» провело косметичний ремонт шляхопроводу Фото: Київавтошляхміст

Ремонтні роботи на шляхопроводі мають відбутися у 2019-2021 роках

Шляхопровід на перетині вул. Миропільської з Броварським проспектом і Святошинсько-Броварською лінією метрополітену біля станції «Чернігівська» капітально відремонтують. Відповідні роботи передбачено розпорядженням Київської міської держадміністрації № 1832.

Капітальний ремонт дасть змогу збільшити пропускну спроможність дороги, забезпечити належний санітарно-технічний стан шляхопроводу, поліпшити якість обслуговування громадським транспортом і створити належні умови для автотранспортного та пішохідного руху в Дніпровському районі. Здійснити роботи мають у 2019-2021 роках, повідомляє пресслужба КМДА.

Комунальну корпорацію «Київавтодор» визначено замовником робіт. Вона має у 2019 та 2020 роках розробити і затвердити проектну документацію, розробити та погодити з Управлінням патрульної поліції в Києві Департаменту патрульної поліції та подати на затвердження до Департаменту транспортної інфраструктури схему організації дорожнього руху на період виконання робіт.

Фінансування робіт здійснюватиметься за рахунок бюджетних коштів.

КК «Київавтодор» також несе відповідальність за виконання робіт у встановлені терміни згідно із затвердженим графіком, раціональне і цільове використання бюджетних коштів.

Як повідомляв «Главком», у серпні цього року на шляхопроводі на перетині вул. Миропільської з Броварським проспектом і Святошинсько-Броварською лінією метрополітену біля станції «Чернігівська» дорожники провели «косметичний ремонт» споруди.