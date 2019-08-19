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    Дорожники підрихтували «втомлений» міст біля метро «Чернігівська» (фото)

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    Комунальники очистили споруду від шматків бетону, що відколовся - Дорожники підрихтували «втомлений» міст біля метро «Чернігівська» (фото)
    Комунальники очистили споруду від шматків бетону, що відколовся
    Фото: Київавтошляхміст

    На шляхопроводі проведено роботи зі збивання слабкого бетону

    У Києві на шляхопроводі на перетині вул. Миропільської з Броварським проспектом і Святошинсько-Броварською лінією метрополітену біля станції «Чернігівська» дорожники провели «косметичний ремонт» споруди.

    Як повідомляється на сторінці комунального підприємства «Київавтошляхміст» у Facebook, проведено роботи зі збивання слабкого бетону на прогонових будовах та опорах споруди.

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    Дорожники підрихтували «втомлений» міст біля метро «Чернігівська» (фото)
    Дорожники підрихтували «втомлений» міст біля метро «Чернігівська» (фото)

    Як повідомлялося, 24 червня вранці в Києві біля станції метро «Осокорки» посипався шляхопровід: автомобіль Renault Duster постраждав від шматків бетону моста. 

    Після цього Кличко звільнив в.о. директора комунального підприємства «Київавтошляхміст» Дмитра Котлубея і доручив департаменту транспорту Київської міської держадміністрації обстежити всі штучні споруди в Києві.

    Мер Києві Віталій Кличко призначив Ігоря Бойка начальником комунального підприємства по ремонту і утриманню шляхів і мостів Києва «Київавтошляхміст» з 8 серпня 2019 року. 

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