Київ очікує дозволу від Мінкульту на реконструкцію моста, що може рухнути



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Міст Патона збудований у 1953 році, його загальна довжина 1543 м

Міст Патона знаходиться у критичному стані

Столична влада готова до проведення робіт із реконструкції мосту Патона. Фахівці комунальної корпорації «Київавтодор» вже підготували проект технічного завдання на розробку проєктно-кошторисної документації реконструкції мосту. Наразі місто очікує на позитивну відповідь від Міністерства культури, молоді та спорту України. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

За його словами, незадовільний технічний стан споруди – це комплексна системна проблема, яка виникла внаслідок тривалої багаторічної експлуатації мосту Патона.

«Для того, щоб почати реконструкцію мосту, необхідно вивести його з реєстру пам’яток архітектури на час ремонту. Місто неодноразово зверталося до Міністерства культури України, Національної академії наук України із проханням вивести зі статусу пам’ятки на час реконструкції, у рамках якої необхідно провести детальне обстеження споруди. Реконструкція дозволить підвищити довговічність мосту, збільшити його пропускну здатність і вантажопідйомність. Це можливо лише за умови заміни конструктивних елементів мосту з застосуванням сучасних технологій і матеріалів. До слова, щодня через міст проїжджають від 80 до 100 тисяч автівок. Окрім того, реконструкція дасть можливість на мосту організувати вісім смуг руху транспорту та встановити розділяючу потоки транспорту бар’єрну огорожу», – розповів Поворозник.

Він додав, що при реконструкції об’єкту можливе поетапне виконання робіт без повного закриття руху мостом. Розробленим технічним завданням на реконструкцію мосту передбачено збереження і відновлення наявного зовнішнього вигляду споруди із застосуванням сучасних технологій та матеріалів.

«Після завершення робіт буде можливість повернути міст до переліку пам’яток архітектури», – підкреслив Поворозник.

Міст Патона збудований у 1953 році. Його загальна довжина 1543 м. Ширина проїжджої частини між бордюрами – 21 м, а тротуарів для пішоходів – 3 м.

Нагадаємо, в липні 2018 року на нараді представників НАН України та КМДА було запропоновано провести комплексне обстеження моста Патона, а потім реконструкцію, яка за 65 років експлуатації проводилася один раз. А в кінці серпня мер Віталій Кличко з міського бюджету виділив 4 млн грн на обстеження аварійного моста.

За результатами обстеження буде розроблено проект реконструкції моста Патона. Орієнтовна вартість реконструкції становить 5 млрд грн.

Вчені попереджають: зволікання з відновлювальними роботами на мосту Патона може призвести до його руйнування.