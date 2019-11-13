На світанку на Пішохідний міст у Києві виїхав автомобіль (фото)



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Кияни помітили автомобіль посеред Пішохідного мосту

У середу, 13 листопада, на світанку на Парковий пішохідний міст на Труханів острів виїхав автомобіль Skoda.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

«Київ, Пішохідний міст, Skoda (AA2075KA)», - йдеться в коментарі під фото автомобіля на мосту.

Нагадаємо, 2 серпня цього року обвалилася частина Пішохідного моста, який з'єднує правий берег і Труханів острів. Бетонні блоки впали в воду і на насип.

У корпорації «Київавтодор» повідомили, що на мосту проводять додаткові обстеження.

За результатами огляду виявлено, що відбулося падіння залізобетонних конструкцій (противажелів) на опорі № 3 (прогін 2-3, не судноплавний).

Мер Києва Віталій Кличко запевнив жителів столиці, що пішохідний міст на Труханів острів – безпечний для пішоходів.

Після часткового обвалення Київавтодор вирішив стабілізувати конструкцію Пішохідного мосту на Труханів. Дорожники поклали бетонні плити на ділянці пішохідного мосту на Труханів острів, таким чином створивши противагу натомість тої, що обрушилася.