У Києві дорожники відремонтують ще два втомлених мости



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Капітальний ремонт заплановано здійснити у 2019-2022 роках

У Києві на перетині магістралі безперервного руху та Стратегічного шосе капітально відремонтують шляхопроводи №1 і №2. Роботи дадуть змогу збільшити пропускну спроможність дороги, створити належні умови організації руху автомобільного транспорту та пішоходів у Голосіївському районі.

Згідно із відповідними розпорядженнями Київської міської державної адміністрації, капітальний ремонт заплановано здійснити у 2019-2022 роках. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Замовником робіт визначено комунальну корпорацію «Київавтодор», якій доручено отримати вихідні дані для проектування, визначити генеральну проектну та генеральну підрядну будівельну організації для виконання робіт. Також замовник має забезпечити у 2019 та 2020 роках розроблення проектної документації, проведення її експертизи та затвердження.

Під час укладання договору підряду на виконання робіт, комунальна корпорація має обов’язково передбачити умови щодо надання підрядною будівельною організацією гарантії якості виконаних робіт та встановити гарантійний строк експлуатації об’єкта не менше ніж 10 років.

Також буде розроблено, погоджено з Управлінням патрульної поліції в Києві Департаменту патрульної поліції та подано на затвердження до Департаменту транспортної інфраструктури схему організації дорожнього руху на період виконання робіт. Фінансування робіт здійснюватимуть за рахунок бюджетних коштів.

Нагадаємо, у середу, 13 листопада, на Північному мосту частково обмежать рух у напрямку Троєщини у зв’язку із поточним ремонтом покриття.