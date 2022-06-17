Дорожники Київщини закликали водіїв об’їжджати переправу на Варшавській трасі
Заклик стосується водіїв важкого транспорту
Транспортним засобам масою понад 10 тонн варто скористатись альтернативним маршрутом об'їзду тимчасової переправи через річку Ірпінь на трасі М-07 (Варшавській). Про це повідомила Служба автомобільних доріг Київської області.
В Службі нагадали, що переправа через річку Ірпінь зроблена з дерева, тож великогабаритні авто, що рухаються переправою, можуть розірвати сполучення Києва з Гостомелем, Бучею та Бородянкою.
Водіям нагадали, що поблизу мосту встановлені відповідні дорожні знаки.