На Запоріжжі рятувальники ліквідували масштабну пожежу на хімзаводі
Хімічної загрози населенню міста і області поки немає
Масштабну пожежу на хімічному заводі «Коагулянт» у місті Пологи Запорізької області ліквідували. Про це повідомляє Запорізька ОВА.
16 червня сталася пожежа в складських приміщеннях заводу на загальній площі 800 кв. м.
«Майже дві години знадобилося рятувальникам, щоб приборкати пожежу і запобігти поширенню вогню на інші споруди», – йдеться в повідомленні.
Хімічної загрози населенню міста і області поки немає.
До слова, російські окупанти 16 червня двічі обстріляли Дніпропетровщину. Під обстріли потрапили Зеленодольська та Широківська громади Криворізького району. У Широківській громаді ворожі снаряди поцілили у поле з пшеницею. Зараз там пожежа значних масштабів.