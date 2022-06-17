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    Події в Україні

    На Запоріжжі рятувальники ліквідували масштабну пожежу на хімзаводі

    Масштабну пожежу на хімзаводі в Запорізькій області ліквідували - На Запоріжжі рятувальники ліквідували масштабну пожежу на хімзаводі
    Масштабну пожежу на хімзаводі в Запорізькій області ліквідували
    фото: t.me/starukhofficial

    Хімічної загрози населенню міста і області поки немає

    Масштабну пожежу на хімічному заводі «Коагулянт» у місті Пологи Запорізької області ліквідували. Про це повідомляє Запорізька ОВА.

    16 червня сталася пожежа в складських приміщеннях заводу на загальній площі 800 кв. м.

    «Майже дві години знадобилося рятувальникам, щоб приборкати пожежу і запобігти поширенню вогню на інші споруди», – йдеться в повідомленні.

    Хімічної загрози населенню міста і області поки немає.

    До слова, російські окупанти 16 червня двічі обстріляли Дніпропетровщину. Під обстріли потрапили Зеленодольська та Широківська громади Криворізького району. У Широківській громаді ворожі снаряди поцілили у поле з пшеницею. Зараз там пожежа значних масштабів.

    Теги: Запоріжжя пожежа росія окупанти війна рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    На Запоріжжі рятувальники ліквідували масштабну пожежу на хімзаводі