На Запоріжжі рятувальники ліквідували масштабну пожежу на хімзаводі

Масштабну пожежу на хімзаводі в Запорізькій області ліквідували

Хімічної загрози населенню міста і області поки немає

Масштабну пожежу на хімічному заводі «Коагулянт» у місті Пологи Запорізької області ліквідували. Про це повідомляє Запорізька ОВА.

16 червня сталася пожежа в складських приміщеннях заводу на загальній площі 800 кв. м.

«Майже дві години знадобилося рятувальникам, щоб приборкати пожежу і запобігти поширенню вогню на інші споруди», – йдеться в повідомленні.

Хімічної загрози населенню міста і області поки немає.

До слова, російські окупанти 16 червня двічі обстріляли Дніпропетровщину. Під обстріли потрапили Зеленодольська та Широківська громади Криворізького району. У Широківській громаді ворожі снаряди поцілили у поле з пшеницею. Зараз там пожежа значних масштабів.