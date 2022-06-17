«Ще не вмерла Україна»: Макрон написав серію твітів українською

Макрон процитував гімн України після візиту до Києва

Після візиту до Києва Еммануель Макрон написав шість твітів українською мовою

Президент Франції Емануель Макрон процитував гімн України у своєму твіті після візиту до Києва.

Після візиту до Києва Еммануель Макрон написав шість твітів українською мовою.

Перш за все, президент Франції наголосив, що Україна є частиною європейської родини.

«Україна є частиною європейської родини. Разом із своїми партнерами з Німеччини, Італії та Румунії, підтримуючи статус України як безпосереднього кандидата на вступ до Європейського союзу, ми підтверджуємо це Президенту Зеленському», – написав він.

Україна є частиною європейської родини. Разом із своїми партнерами з Німеччини, Італії та Румунії, підтримуючи статус України як безпосереднього кандидата на вступ до Європейського союзу, ми підтверджуємо це Президенту Зеленському. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022

Макрон зазначив, що у найближчі дні, як тільки Європейська комісія визначить рамки для обговорення, 27 держав-членів ЄС, повинні будуть прийняти важливі історичні рішення, щоб втілити обіцянки.

«Ми повинні показати Україні рішучий і чіткий вчинок. У короткостроковій перспективі для обговорення і розробки з Україною відповідей на питання безпеки, енергетики, мобільності, зміцнення інфраструктури та молоді, нам, як європейцям, потрібно буде знайти нові форми союзів», – написав французький президент.

У короткостроковій перспективі для обговорення і розробки з Україною відповідей на питання безпеки, енергетики, мобільності, зміцнення інфраструктури та молоді, нам, як європейцям, потрібно буде знайти нові форми союзів. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022

«Ще не вмерла Україна. Ви можете розраховувати на братство Європи, щоб Україна залишалася вільною», – додав Макрон.

Ще не вмерла України. Ви можете розрахувати на братство Європи, аби Україна залишалася вільною. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022

Президент Франції зазначив, що глобальна продовольча криза, яку ми переживаємо, є прямим наслідком війни, що веде Росія.

«Ми закликаємо Росію погодитися на те, щоб Організація Об’єднаних Націй організувала експорт зерна, знявши блокаду українських портів. Увесь світ був свідком військових злочинів, скоєних на території України. Ми продовжуємо мобілізувати зусилля, щоб винні в цих злочинах були притягнуті до відповідальності та покарані відповідно до міжнародного права. Наші експерти знаходяться на передовій, щоб зібрати докази», – підкреслив Макрон.

Увесь світ був свідком військових злочинів, скоєних на території України. Ми продовжуємо мобілізувати зусилля, щоб винні в цих злочинах були притягнуті до відповідальності та покарані відповідно до міжнародного права. Наші експерти знаходяться на передовій, щоб зібрати докази. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.

Макрон заявив, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Також Зеленський пояснив Євросоюзу головну мету Росії у війні проти України.

Макрон заявив, що Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.