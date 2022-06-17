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    Політика

    Зеленський запевнив, що днями буде багато новин для України

    Президент запевнив, що днями буде багато новин для України - Зеленський запевнив, що днями буде багато новин для України
    Президент запевнив, що днями буде багато новин для України
    фото: Офіс президента

    Завтра – післязавтра буде багато новин для України, зазначив президент

    Президент Володимир Зеленський очікує найближчими днями багато новин для України та вірить, що вони будуть позитивними. Про це глава держави сказав у своєму традиційному вечірньому зверненні.

    Зеленський зазначив, що все це можливо передусім завдяки українським героям, тим, хто захищає Україну від російських військ.

    «Завтра й післязавтра також буде багато новин для України, і я вірю, що позитивних. Дуже вірю. Вкотре підкреслю, що все це можливо передусім завдяки нашим героям, завдяки кожному й кожній, хто захищає нас від російських військ», – сказав глава держави.

    Президент наголосив, що зараз українська армія бореться в умовах значної кількісної переваги ворога – у техніці, в артилерійських системах.

    «Воювати в таких умовах – це щоденний подвиг. Ми робимо все, щоб дати нашим героям сучасну й потужну зброю. І я пишаюсь усіма, хто вже 113-й день повномасштабної війни стримує окупанта і відбиває всі атаки», – відзначив Зеленський.

    Теги: росія окупанти армія війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський запевнив, що днями буде багато новин для України