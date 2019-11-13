Дорожники на тиждень обмежили рух Володимирською



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Київавтодор ремонтуватиме покриття з бруківки

На вулиці Володимирській просіла бруківка

Із 13 до 20 листопада на ділянці вулиці Володимирської транспорту від станції метро «Золоті ворота» до Національної опери України імені Тараса Шевченка обмежено рух транспорту.

Як повідомила комунальна корпорація «Київавтодор», через аварійну просадку на ділянці ремонтуватимуть покриття з бруківки.

На період виконання робіт рух транспорту частково обмежено в обох напрямках.

Київавтодор перепрошує за незручності.





Нагадаємо, у середу, 13 листопада, на Північному мосту частково обмежать рух у напрямку Троєщини у зв’язку із поточним ремонтом покриття.