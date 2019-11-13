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    Новини

    Сьогодні доїхати на Троєщину буде складно: рух Північним мостом обмежено

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    Сьогодні доїхати на Троєщину буде складно: рух Північним мостом обмежено

    Основні ремонтні роботи заплановані до вечірніх годин пік

    У середу, 13 листопада, на Північному мосту частково обмежать рух у зв’язку із поточним ремонтом покриття.

    Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Рух буде обмежено з 8:00 до 17:00.

    «Працюватимемо у напрямку Троєщини. Аби менше впливати на трафік, основні роботи заплановано зробити до вечірніх годин пік», - зазначили дорожники.

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    Ремонтні роботи на мосту планувалися на 11 листопада, але у зв'язку з погодними умовами обмежень руху на Північному мосту у понеділок не було, роботи перенесли на середу.

    Київавтодор перепрошує за незручності.

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