Сьогодні доїхати на Троєщину буде складно: рух Північним мостом обмежено
Основні ремонтні роботи заплановані до вечірніх годин пік
У середу, 13 листопада, на Північному мосту частково обмежать рух у зв’язку із поточним ремонтом покриття.
Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
Рух буде обмежено з 8:00 до 17:00.
«Працюватимемо у напрямку Троєщини. Аби менше впливати на трафік, основні роботи заплановано зробити до вечірніх годин пік», - зазначили дорожники.
Ремонтні роботи на мосту планувалися на 11 листопада, але у зв'язку з погодними умовами обмежень руху на Північному мосту у понеділок не було, роботи перенесли на середу.
Київавтодор перепрошує за незручності.