Сьогодні доїхати на Троєщину буде складно: рух Північним мостом обмежено



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Основні ремонтні роботи заплановані до вечірніх годин пік

У середу, 13 листопада, на Північному мосту частково обмежать рух у зв’язку із поточним ремонтом покриття.

Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Рух буде обмежено з 8:00 до 17:00.

«Працюватимемо у напрямку Троєщини. Аби менше впливати на трафік, основні роботи заплановано зробити до вечірніх годин пік», - зазначили дорожники.

Ремонтні роботи на мосту планувалися на 11 листопада, але у зв'язку з погодними умовами обмежень руху на Північному мосту у понеділок не було, роботи перенесли на середу.

Київавтодор перепрошує за незручності.