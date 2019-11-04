У центрі Києва комунальники відгородили велодоріжку від тротуару парканом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Паркан близько 50 метрів встановлено з правого боку від перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького Фото: Ihor Ivanov, Facebook

Паркан встановлено між велосмугою і тротуаром

На вулиці Пушкінській у центрі Києва, де зараз триває капітальний ремонт «Київавтодор» встановив паркан вздовж велосипедної смуги.

Цікаво, що паркан встановили між велосмугою і тротуаром. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ – велосипедне місто» у Facebook.

Активісти нагадали, що вулиця Пушкінська є частиною магістрального веломаршруту «Солом'янка - Центр», знаходиться в центрі Києва і має досить активні перші поверхи будинків - майже в кожному з них є публічний заклад.

«Логіка користування велосмугою в першу чергу не примітивний транзит велосипедистів вулицею, а змога зупинитися перед будь яким закладом і завітати до нього. Саме за цією логікою Сектор розвитку веломережі запропонував замінити антипаркувальні стовпчики на стійки велосипедних парковок, щоб надати більше функціональності засобам обмеження вздовж велосмуги», - зазначили велоактивісти.

Нагадаємо, на вул. Пушкінській нещодавно проведено капітальний ремонт. Було вкладено 2 шари асфальту, відремонтовано тротуари (використано ФЕМ і тактильну плитку). Вздовж Пушкінської з'явилася й велосмуга. Щоб водії не заїжджали на тротуари, обіцяли встановити антипаркувальні стовпчики.

10 жовтня у соцмережі користувачі оприлюднили фотографію МАФа, розташованого просто посеред велодоріжки на вулиці Пушкінській. Крім того, на цій велодоріжці паркуються автомобілі.

11 жовтня вранці комунальники демонтували цей МАФ.