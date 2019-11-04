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    У центрі Києва комунальники відгородили велодоріжку від тротуару парканом

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    <p>Паркан близько 50 метрів встановлено з правого боку від перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького</p> - У центрі Києва комунальники відгородили велодоріжку від тротуару парканом

    Паркан близько 50 метрів встановлено з правого боку від перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького

    Фото: Ihor Ivanov, Facebook

    Паркан встановлено між велосмугою і тротуаром

    На вулиці Пушкінській у центрі Києва, де зараз триває капітальний ремонт «Київавтодор» встановив паркан вздовж велосипедної смуги.

    Цікаво, що паркан встановили між велосмугою і тротуаром. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ – велосипедне місто» у Facebook.

    Активісти нагадали, що вулиця Пушкінська є частиною магістрального веломаршруту «Солом'янка - Центр», знаходиться в центрі Києва і має досить активні перші поверхи будинків - майже в кожному з них є публічний заклад.

    «Логіка користування велосмугою в першу чергу не примітивний транзит велосипедистів вулицею, а змога зупинитися перед будь яким закладом і завітати до нього. Саме за цією логікою Сектор розвитку веломережі запропонував замінити антипаркувальні стовпчики на стійки велосипедних парковок, щоб надати більше функціональності засобам обмеження вздовж велосмуги», - зазначили велоактивісти.

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    У центрі Києва комунальники відгородили велодоріжку від тротуару парканом
    У центрі Києва комунальники відгородили велодоріжку від тротуару парканом

    Нагадаємо, на вул. Пушкінській нещодавно проведено капітальний ремонт. Було вкладено 2 шари асфальту, відремонтовано тротуари (використано ФЕМ і тактильну плитку). Вздовж Пушкінської з'явилася й велосмуга. Щоб водії не заїжджали на тротуари, обіцяли встановити антипаркувальні стовпчики.

    10 жовтня у соцмережі користувачі оприлюднили фотографію МАФа, розташованого просто посеред велодоріжки на вулиці Пушкінській. Крім того, на цій велодоріжці паркуються автомобілі.

    11 жовтня вранці комунальники демонтували цей МАФ.

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