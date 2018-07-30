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    Дорожники на три дні перекриють міст Патона

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    Міст Патона у Києві - Дорожники на три дні перекриють міст Патона
    Міст Патона у Києві

    «Київавтодор» проводитиме на мосту роботи з влаштування тонкошарового покриття

    Рух транспорту по мосту ім. Є.О. Патона буде частково обмежено з 31 липня до 2 серпня. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

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    «З 08.00 год. 31.07.2018 до 18.00 год. 02.08.2018 року на мосту ім. Є.О. Патона в рамках гарантійного ремонту проводитимуться роботи з влаштування тонкошарового покриття, у зв’язку з чим рух транспорту по мосту буде частково обмежено у місці виконання робіт», - йдеться в повідомленні.

    «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

    Як повідомлялося, на вулиці Рейтарській у Шевченківському районі Києва буде частково обмежено рух транспорту до 12 серпня 2018 року.

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