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    Столичні дорожники звітують, де у них на вихідних кипіла робота (фото)

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    Ремонтні роботи у Києві - Столичні дорожники звітують, де у них на вихідних кипіла робота (фото)
    Фото: Київавтодор
    Ремонтні роботи у Києві

    У цілодобовому режимі продовжувалися роботи на шляхопроводі на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської

    Погодні умови у Києві на вихідних дозволили дорожникам виконання широкого спектру будівельних та дорожніх робіт, і на численних об’єктах капітального ремонту кипіла робота. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    «Так, у цілодобовому режимі тривають роботи на бульв. Вацлава Гавела. У суботу та неділю виконувалися роботи з демонтажу та перевлаштування трамвайних переїздів, влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття на з'їзді з бульв. Вацлава Гавела на просп. Космонавта Комарова в напрямку центру міста та першого нижнього шару дорожнього одягу на проїзді в напрямку просп. Відрадного», - інформують дорожники.

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    Продовжувалися роботи і на шляхопроводі на перетині просп. Космонавта Комарова та бульв. Вацлава Гавела – на об’єкті дорожники виконували роботи з ремонту підпірних стін, балок прогонової будови та влаштування мережі живлення трамвайної зупинки.

    «Не менш активні роботи тривали на вихідних на вул. Алматинській, де продовжуються масштабні роботи як з капітального ремонту самої вулиці, так і шляхопроводу. Дорожники продовжували роботи з влаштування основи дорожнього одягу проїжджої частини та тротуарів, встановлення бортового каменю, влаштування підходів до шляхопроводу», - повідомили у «Київавтодорі».

    На іншому об’єкті - просп. Палладіна - дорожники упродовж вихідних влаштовували нижній шар асфальтобетонного покриття, а на шляхопроводі, який розташований на цій вулиці, тривали роботи з влаштування монолітної плити та опалубки на тротуарі.

    Значний об’єм робіт був виконаний і на транспортній розв’язці біля станції метро «Позняки» - на об’єкті тривали роботи з влаштування нижнього та верхнього шарів асфальтобетонного покриття.

    У цілодобовому режимі продовжувалися роботи на шляхопроводі на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської, де тривають роботи з розбирання перехідної плити, а також влаштування опалубки та арматурного каркасу монолітного тротуарного блоку.

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    Столичні дорожники звітують, де у них на вихідних кипіла робота (фото)
    Столичні дорожники звітують, де у них на вихідних кипіла робота (фото)
    Столичні дорожники звітують, де у них на вихідних кипіла робота (фото)
    Столичні дорожники звітують, де у них на вихідних кипіла робота (фото)
    Столичні дорожники звітують, де у них на вихідних кипіла робота (фото)
    Столичні дорожники звітують, де у них на вихідних кипіла робота (фото)
    Столичні дорожники звітують, де у них на вихідних кипіла робота (фото)
    Столичні дорожники звітують, де у них на вихідних кипіла робота (фото)
    Столичні дорожники звітують, де у них на вихідних кипіла робота (фото)
    Столичні дорожники звітують, де у них на вихідних кипіла робота (фото)
    Столичні дорожники звітують, де у них на вихідних кипіла робота (фото)
    Столичні дорожники звітують, де у них на вихідних кипіла робота (фото)
    Фото: Київавтодор

    Нагадаємо, на вулиці Олени Теліги внаслідок сильної зливи 25 липня частково обвалився насип під конструкцією шляхопроводу через вулицю Кирилівську.

    Під час виїзної комісії міста Києва з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було ухвалено рішення тимчасово закрити рух вказаною ділянкою.

    Рух було відновлено 26 липня у другій половині дня.

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