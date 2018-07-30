Столичні дорожники звітують, де у них на вихідних кипіла робота (фото)



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Фото: Київавтодор Ремонтні роботи у Києві

У цілодобовому режимі продовжувалися роботи на шляхопроводі на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської

Погодні умови у Києві на вихідних дозволили дорожникам виконання широкого спектру будівельних та дорожніх робіт, і на численних об’єктах капітального ремонту кипіла робота. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

«Так, у цілодобовому режимі тривають роботи на бульв. Вацлава Гавела. У суботу та неділю виконувалися роботи з демонтажу та перевлаштування трамвайних переїздів, влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття на з'їзді з бульв. Вацлава Гавела на просп. Космонавта Комарова в напрямку центру міста та першого нижнього шару дорожнього одягу на проїзді в напрямку просп. Відрадного», - інформують дорожники.

Продовжувалися роботи і на шляхопроводі на перетині просп. Космонавта Комарова та бульв. Вацлава Гавела – на об’єкті дорожники виконували роботи з ремонту підпірних стін, балок прогонової будови та влаштування мережі живлення трамвайної зупинки.

«Не менш активні роботи тривали на вихідних на вул. Алматинській, де продовжуються масштабні роботи як з капітального ремонту самої вулиці, так і шляхопроводу. Дорожники продовжували роботи з влаштування основи дорожнього одягу проїжджої частини та тротуарів, встановлення бортового каменю, влаштування підходів до шляхопроводу», - повідомили у «Київавтодорі».

На іншому об’єкті - просп. Палладіна - дорожники упродовж вихідних влаштовували нижній шар асфальтобетонного покриття, а на шляхопроводі, який розташований на цій вулиці, тривали роботи з влаштування монолітної плити та опалубки на тротуарі.

Значний об’єм робіт був виконаний і на транспортній розв’язці біля станції метро «Позняки» - на об’єкті тривали роботи з влаштування нижнього та верхнього шарів асфальтобетонного покриття.

У цілодобовому режимі продовжувалися роботи на шляхопроводі на перетині вулиць Олени Теліги та Кирилівської, де тривають роботи з розбирання перехідної плити, а також влаштування опалубки та арматурного каркасу монолітного тротуарного блоку.

Нагадаємо, на вулиці Олени Теліги внаслідок сильної зливи 25 липня частково обвалився насип під конструкцією шляхопроводу через вулицю Кирилівську.

Під час виїзної комісії міста Києва з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було ухвалено рішення тимчасово закрити рух вказаною ділянкою.

Рух було відновлено 26 липня у другій половині дня.