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    Новини

    Вулицю Рейтарську у центрі Києва перекриють на два тижні

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    Вулицю Рейтарську у центрі Києва перекриють на два тижні

    Дорожники проводять ремонт асфальтобетонного покриття на вул. Рейтарській

    На вулиці Рейтарській у Шевченківському районі Києва буде частково обмежено рух транспорту до 12 серпня 2018 року. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    «У зв’язку з продовженням робіт з ремонту асфальтобетонного покриття на вул. Рейтарській на ділянці від вул. Золотоворітської до вул. Гончара буде частково обмежено рух транспорту до 12 серпня 2018 року», - йдеться в повідомленні.

    «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

    Як повідомлялося, погодні умови у Києві на вихідних дозволили дорожникам виконання широкого спектру будівельних та дорожніх робіт, і на численних об’єктах капітального ремонту кипіла робота.

    дороги ремонт Київавтодор
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