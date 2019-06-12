Дорожники показали, як цілодобово прибирають вулиці Києва (відео)



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Вулиці міста очищують від піску та бруду

Разом із виконанням ремонтних робіт автодорівці у цілодобовому режимі прибирають вулично-дорожню мережу у всіх районах Києва. Про це повідомила пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

Оприлюднено відео, на якому знято, як дорожники очищують вулиці від піску та бруду і поливають.

Як повідомлялося, у зв’язку зі спекотною погодою комунальні підприємства корпорації «Київавтодор» у посиленому режимі здійснюють полив доріг міста. Зазначається, що інтенсивне проведення таких робіт запобігає передчасній деформації асфальтобетонного покриття, особливо на дорогах з інтенсивним рухом автотранспорту.

Також «Київавтодор» попередив про ремонтні роботи на низці вулиць, які проводитимуться 12 червня. Зокрема сьогодні ремонт триває на місцевому проїзді вул. Академіка Заболотного.

Також у середу у зв’язку з виконанням робіт з влаштування асфальтобетонного покриття на вул. Теодора Драйзера на ділянці від вул. Миколи Лаврухіна до вул. Оноре де Бальзака буде частково обмежено рух транспорту.

Джерело: КиевVласть