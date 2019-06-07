Кличко пояснив, чому затягнувся ремонт мосту Метро через Русанівську протоку (відео)



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Ремонт мосту Метро через Русанівську протоку Фото: Київавтодор

Мер повідомив, коли завершиться ремонт мосту Метро через Русанівську протоку

Міст Метро через Русанівську протоку оновлять до кінця цього року. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook та опублікував відео того, як ремонтують споруду.

«Сьогодні на завершальному етапі - ремонт лівої сторони проїжджої частини Русанівського метромосту. Там розпочали вкладати гусасфальт – спеціальне покриття, гарантію на експлуатацію якого дають не менше 20 років. Вже за два місяці працівники «Київавтодору» розпочнуть ремонт правої сторони мосту», - написав Кличко.

Він зазначив, що роботи здійснюють не тільки на проїжджій частині, а й знизу споруди. Там укріпили конструкції всього перегону. А також обробляють спеціальним розчином, що запобігатиме руйнуванню.

Також мер столиці пояснив, чому ремонт мосту триває стільки часу. «Чимало киян цікавляться: чому так повільно ремонтують Русанівський міст? Бо, коли там почали роботи з оновлення покриття, виявили великі дефекти всередині конструкції перегону. Побудований ще в 1965 році, цей міст жодного разу не бачив капітального ремонту. Тому довелося розробляти новий проект реконструкції і, відповідно, коригувати план необхідних робіт. Сьогодні всі роботи тривають і до кінця цього року об’єкт буде оновлений!».

Раніше у «Київавтодорі» повідомили, що до кінця травня планується відкрити рух транспорту по мосту Метро через Русанівську протоку в напрямку центру міста, а вже до кінця серпня поточного року завершити всі ремонтні роботи на проїжджій частині мосту у двох напрямках.