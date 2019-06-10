Через спеку вулиці Києва посилено поливають водою (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До кінця тижня у столиці пануватиме спека

У зв’язку зі спекотною погодою комунальні підприємства корпорації «Київавтодор» у посиленому режимі здійснюють полив доріг міста. Про це повідомляє пресслужба корпорації.

Зазначається, що інтенсивне проведення таких робіт запобігає передчасній деформації асфальтобетонного покриття, особливо на дорогах з інтенсивним рухом автотранспорту.

Крім того, полив доріг у спеку позитивно впливає на екологічну ситуацію в місті, суттєво зменшуючи випари шкідливих речовин від гарячого асфальтобетону в повітря.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що у вівторок, 11 червня, у Києві пануватиме спека.

«У Києві вівторок буде спекотним, +30+32 градуси, вдень можливий локальний дощ із грозою», - написала вона.

За її прогнозом, до кінця тижня спека домінуватиме і навіть посилиться.