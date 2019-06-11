У столиці ремонтують дороги: де у середу буде обмежено рух транспорту



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Київавтодор попередив про ремонтні роботи на низці вулиць

У середу, 12 червня, на добу буде обмежено рух транспорту на місцевому проїзді вул. Академіка Заболотного. Про це повідомила пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

«З 07:00 год. 12 червня до 11:00 год. 13 червня у зв’язку з виконанням робіт з ремонту асфальтобетонного покриття на місцевому проїзді вул. Академіка Заболотного на ділянці від ТРЦ «Магелан» до Феофанівського ринку буде частково обмежено рух транспорту», - йдеться в повідомленні.

Крім того, у середу буде обмежено рух транспорту на вул. Теодора Драйзера, на якій теж проводитимуться ремонтні роботи.

«12 червня з 08:00 год. до 20:00 год. у зв’язку з виконанням робіт з влаштування асфальтобетонного покриття на вул. Теодора Драйзера на ділянці від вул. Миколи Лаврухіна до вул. Оноре де Бальзака буде частково обмежено рух транспорту», - інформують дорожники.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що міст Метро через Русанівську протоку оновлять до кінця цього року.

Раніше у «Київавтодорі» повідомили, що до кінця травня планується відкрити рух транспорту по мосту Метро через Русанівську протоку в напрямку центру міста, а вже до кінця серпня поточного року завершити всі ремонтні роботи на проїжджій частині мосту у двох напрямках.