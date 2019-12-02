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    Сніг та ожеледиця: на Київщині погіршаться погодні умови

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    Сніг та ожеледиця: на Київщині погіршаться погодні умови

    Погіршення погодних умов може призвести до ускладнень руху транспорту

    У вівторок, 3 грудня, у Київській області очікується вночі помірний, вдень невеликий сніг. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

    «На Київщині 3 грудня очікується вночі помірний, вдень невеликий сніг, утворення снігового покриву висотою 2-5 см; на дорогах ожеледиця. Погіршення погодних умов може призвести до ускладнень руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць», - йдеться в повідомленні.

    На період погіршення погодних умов столична влада закликає водіїв за можливості утриматися від поїздок на власних авто.

    Окрім того, власників закликають не паркувати автомобілі обабіч вулиць та доріг і в заборонених для цього місцях, аби забезпечити належну роботу снігоприбиральної техніки. Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані.

    Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА нагадує мешканцям міста про необхідність бути обачними та обережними і рекомендує дотримуватись низки порад.

    Поради водіям:

    • дотримуйтеся швидкісного режиму та дистанції, відмовтеся від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;
    • при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
    • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
    • в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

    Поради пішоходам:

    • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
    • не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
    • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
    • якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, – удар, спрямований на вас, зменшить силу;
    • будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
    • коли перебігаєте дорогу перед автомобілем врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;
    • обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.

    Як повідомлялося, Київавтодор заявив про готовність до зимового утримання доріг та подолання наслідків снігопаду. Зокрема, підготовлено до роботи 418 одиниць снігоприбиральної техніки для цілодобових чергувань і змінної роботи.

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