Снігопад призвів до перших ДТП у Києві (фото)



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ДТП на проспекті Степана Бандери Фото: Київ оперативний

Поблизу метро «Почайна» зіткнулися три автомобілі

Сьогодні, 3 грудня, на проспекті Степана Бандери в Києві поблизу метро «Почайна» сталася ДТП за участі трьох автомобілів.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Там не поділили дорогу автомобілі Daewoo, Lexus та Audi.

В результаті удару Audi опинилася на тротуарі.

У ДТП обійшлося без серйозних травм.

На місці очікують поліцію.

Як відомо, ввечері в понеділок, 2 грудня, у Києві пішов сніг. На дороги столиці відразу виїхала снігоприбиральна техніка. Наразі дороги у Києві мокрі.

Як повідомлялося, 3 грудня у Києві очікується снігопад. В столиці може випасти від 2 до 5 сантиметрів снігу.