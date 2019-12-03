Снігопад призвів до перших ДТП у Києві (фото)
ДТП на проспекті Степана Бандери
Фото: Київ оперативний
Поблизу метро «Почайна» зіткнулися три автомобілі
Сьогодні, 3 грудня, на проспекті Степана Бандери в Києві поблизу метро «Почайна» сталася ДТП за участі трьох автомобілів.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Там не поділили дорогу автомобілі Daewoo, Lexus та Audi.
В результаті удару Audi опинилася на тротуарі.
У ДТП обійшлося без серйозних травм.
На місці очікують поліцію.
Як відомо, ввечері в понеділок, 2 грудня, у Києві пішов сніг. На дороги столиці відразу виїхала снігоприбиральна техніка. Наразі дороги у Києві мокрі.
Як повідомлялося, 3 грудня у Києві очікується снігопад. В столиці може випасти від 2 до 5 сантиметрів снігу.