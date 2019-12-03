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    Новини

    Снігопад призвів до перших ДТП у Києві (фото)

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    ДТП на проспекті Степана Бандери - Снігопад призвів до перших ДТП у Києві (фото)
    ДТП на проспекті Степана Бандери
    Фото: Київ оперативний

    Поблизу метро «Почайна» зіткнулися три автомобілі

    Сьогодні, 3 грудня, на проспекті Степана Бандери в Києві поблизу метро «Почайна» сталася ДТП за участі трьох автомобілів.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook. 

    Там не поділили дорогу автомобілі Daewoo, Lexus та Audi.

    В результаті удару Audi опинилася на тротуарі.

    У ДТП обійшлося без серйозних травм.

    На місці очікують поліцію.

    Як відомо, ввечері в понеділок, 2 грудня, у Києві пішов сніг. На дороги столиці відразу виїхала снігоприбиральна техніка. Наразі дороги у Києві мокрі.

    Як повідомлялося, 3 грудня у Києві очікується снігопад. В столиці може випасти від 2 до 5 сантиметрів снігу. 

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