Київ замітає снігом



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Фото: twitter.com

В Києві завтра, 3 грудня, очікується снігопад. У столиці може випасти від 2 до 5 см снігу

Надвечір 2 грудня у Києві пішов сніг.

Тим часом, синоптики попередили, що в Україні очікуються сильні заморозки до -8°С. Опади у вигляді снігу прогнозують у західних, Вінницькій і Житомирській областях, на дорогах подекуди ожеледиця, в Карпатському регіоні - значний мокрий сніг.

У Києві завтра, 3 грудня, очікується снігопад. В столиці може випасти від 2 до 5 сантиметрів снігу. Про це повідомили в пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

«3 грудня у Київській області очікується вночі помірний, вдень невеликий сніг. Як повідомили у ДСНС України, прогнозують утворення снігового покриву висотою 2-5 см. На дорогах – ожеледиця. Погіршення погодних умов може призвести до ускладнень руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на період погіршення погодних умов столична влада закликає водіїв за можливості утриматися від поїздок на власних авто.

Окрім того, власників закликають не паркувати автомобілі обабіч вулиць та доріг і в заборонених для цього місцях, аби забезпечити належну роботу снігоприбиральної техніки. Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані.