У 2020 році дорожники планують капремонт двох площ у центрі Києва



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Тривають перемовини з Міністерством культури та керівництвом Софійського заповідника щодо ремонту Софійської площі

На Пейзажну алею чекає оновлення

У центрі Києва на капітальний ремонт очікують три дорожні об’єкти. Про це розповів генеральний директор КК «Київавтодор» Олександр Густєлєв.

«Пейзажна алея – улюблений туристичний маршрут киян та гостей міста – буде оновлений, – сказав він «Вечірньому Києву». – За планом, тут замінимо дорожнє покриття, освітлення, зробимо підсвітку найкращих скульптур, підсилимо підпірну стіну. Також буде зроблено нові оглядові майданчики та сходи в зелену зону».

Також планується капітальний ремонт Софійської площі. «Що стосується капремонту Софійської площі, то досі тривають перемовини з Міністерством культури та керівництвом Софійського заповідника щодо деяких моментів у проєкті. Якщо нарешті буде знайдено спільну мову, то розпочнемо роботи у теплий період року», - сказав Гутсєлєв.

Він зазначив, що з Театральною площею ситуація простіша. «Є проєкт, ми готові взятися за роботу. Тут суміжні роботи спочатку проведе Національна опера України. Річ у тім, що під площею розташовані підземні приміщення театру. Їх вкрай потрібно ремонтувати, і це зроблять «відкритим способом». Нещодавно з керівником театру Петром Чуприною узгоджено графік виконання робіт. Спочатку піднімемо покриття площі. У підземних приміщеннях проведуть капремонт, через відкриті частини завантажать обладнання для театру. Після цього ми зробимо нове покриття площі, нові сходи, освітлення», - розповів гендиректор Київавтодору.

Раніше повідомлялося, що комунальна корпорація «Київавтодор» «лікує» столичні вулиці за допомогою американських плавильно-заливальних машин «Crafco Super Shot 125», 12 одиниць яких дорожники придбали у 2015 році.

Міжнародна ініціатива CoST позитивно оцінила якість відремонтованих київських доріг.