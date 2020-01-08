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    Новини

    У центрі Києва встановлюють захист від автохамів (фото)

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    <p>Насамперед, антипаркувальні засоби з&rsquo;являються біля зупинок громадського транспорту</p> - У центрі Києва встановлюють захист від автохамів (фото)

    Насамперед, антипаркувальні засоби з’являються біля зупинок громадського транспорту

    Фото: Київавтодор

    Антипаркувальні засоби унеможливлять паркування на тротуарах

    Із перших днів січня у Києві відновили роботу зі встановлення антипаркувальних стовпчиків. Як повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор», зокрема, дорожники працюють у Печерському районі.

    «Ми унеможливлюємо паркування на тротуарах і робимо пішохідні доріжки комфортнішими і безпечнішими. За кілька днів дорожники Печерського району встановили більше 120 стовпчиків. Це лише початок. Уже днями антипаркувальні елементи ставитимуть в Шевченківському районі – на бульварі Тараса Шевченка і вулиці Петлюри», – розповів заступник генерального директора «Київавтодору» Валентин Осипов.

    Стовпчики встановлюють на вулиці Грушевського та бульварі Лесі Українки. Насамперед, антипаркувальні засоби з’являються біля зупинок громадського транспорту.

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    У центрі Києва встановлюють захист від автохамів (фото)
    У центрі Києва встановлюють захист від автохамів (фото)
    У центрі Києва встановлюють захист від автохамів (фото)

    Нагадаємо, що минулого року на столичних дорогах встановили понад 3850 антипаркувальних стовбців, що на півтисячі перевищує заплановану кількість. Також у 2019-му в Києві вперше встановили 48 велостійок, які слугують парковкою для роверів і антипаркувальним засобом для авто.

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