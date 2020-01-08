У центрі Києва встановлюють захист від автохамів (фото)



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Насамперед, антипаркувальні засоби з’являються біля зупинок громадського транспорту Фото: Київавтодор

Антипаркувальні засоби унеможливлять паркування на тротуарах

Із перших днів січня у Києві відновили роботу зі встановлення антипаркувальних стовпчиків. Як повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор», зокрема, дорожники працюють у Печерському районі.

«Ми унеможливлюємо паркування на тротуарах і робимо пішохідні доріжки комфортнішими і безпечнішими. За кілька днів дорожники Печерського району встановили більше 120 стовпчиків. Це лише початок. Уже днями антипаркувальні елементи ставитимуть в Шевченківському районі – на бульварі Тараса Шевченка і вулиці Петлюри», – розповів заступник генерального директора «Київавтодору» Валентин Осипов.

Стовпчики встановлюють на вулиці Грушевського та бульварі Лесі Українки. Насамперед, антипаркувальні засоби з’являються біля зупинок громадського транспорту.

Нагадаємо, що минулого року на столичних дорогах встановили понад 3850 антипаркувальних стовбців, що на півтисячі перевищує заплановану кількість. Також у 2019-му в Києві вперше встановили 48 велостійок, які слугують парковкою для роверів і антипаркувальним засобом для авто.