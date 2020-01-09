Стало відомо, коли може розпочатися ремонт моста Метро



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Міст Метро потребує капітального ремонту

У 2020 році продовжиться ремонт проспектів у Києві

У 2020 році комунальна корпорація «Київавтодор» планує закінчити капітальний ремонт проспекту Бандери. Також виконуватиметься капітальний ремонт Броварського проспекту, проспектів Комарова та Героїв Сталінграда. Про це повідомив генеральний директор Київавтодору Олександр Густєлєв.

«Восени завершили реконструкцію проспекту і нанесли покриття двох нижніх шарів асфальтобетону. Залишилося на цій ділянці покласти верхній шар і з початком дорожньо-будівельного сезону взятися за ділянку проспекту Бандери від Йорданського озера до вулиці Олени Теліги. Взимку тут проводять роботи, не пов’язані з укладанням асфальту й підготовчі роботи до наступного етапу. Якщо погода дозволить, розпочнемо реконструкцію у березні. Дорожнє покриття на проспекті довелося значно підсилити через те, що втричі зросли навантаження на магістраль. Тут укладали й сухий бетон, полімерну сітку, що підвищує пружність дороги, її довговічність», - розповів він «Вечірньому Києву».

«Київавтодор» також виконуватиме капітальний ремонт Броварського проспекту, проспектів Комарова та Героїв Сталінграда, розпочне капремонт вулиці Борщагівської, завершить роботи на Борщагівському шляхопроводі, та шляхопроводів на вулиці Богатирській на перетині з проспектами Оболонським та Бандери», - повідомив Густєлєв.

За його словами, залежно від успіху перемовин щодо кредитів від ЄБРР, цього року може розпочатися капітальний ремонт мосту Метро.

Нагадаємо, Густєлєв також розповів, що у 2020 році у центрі Києва на капітальний ремонт очікують три об’єкти.

Раніше повідомлялося, що комунальна корпорація «Київавтодор» «лікує» столичні вулиці за допомогою американських плавильно-заливальних машин «Crafco Super Shot 125», 12 одиниць яких дорожники придбали у 2015 році.

Міжнародна ініціатива CoST позитивно оцінила якість відремонтованих київських доріг.