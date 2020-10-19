Дорожнім рухом у Києві управлятиме штучний інтелект



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Закупівля необхідного обладнання обійдеться приблизно у 8 млн грн

Комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху» оголосив тендери на закупівлю програмного забезпечення та камер для аналізу трафіка на столичних дорогах.

Відповідні тендери з’явились на сайті Prozorro. Про це повідомив активіст Сергій Пасюта на своїй сторінці у Facebook.

«КП «Центр організації дорожнього руху» закупить за 3 млн програму для підрахунку та аналізу поведінки автомобілів за допомогою штучного інтелекту, 19 відеокамер Hikvision DS-2CD3656G2T-IZS за 1,2 млн та систему обробки та збереження інформації 3,8 млн», - написав він.

Пасюта розповів, що повинна «вміти» система:

підраховувати в автоматичному режимі кількість транспортних засобів за напрямками руху в тому числі за умови змінного дорожнього покриття, відсутності маркування, погодних умов, часу доби, тощо впродовж 24 годин 365 днів на рік. В тому числі, забезпечувати підрахунок транспорту у «заторі», «тягучці», при проїзді розмежувальної лінії чи у випадку відсутності такої лінії, наявності великої кількості транспорту, одночасних напрямків руху (до сорока на одній камері включно), тощо. Припустима помилка: <5%;

виявляти та характеризувати автомобілі за ключовими характеристиками (марка автомобіля, модель автомобіля, покоління автомобіля, колір кузова автомобіля, проміжок часу, адреса, джерело даних) (припустима помилка: <10%);

розрізняти громадський транспорт (насамперед, тролейбуси та автобуси, які відносяться до муніципального транспорту) та автоматично давати необхідну команду апаратному комплексу, який контролює перемикання кольору на світлофорному об’єкті;

забезпечувати можливість перегляду отриманих даних і пошуку за зазначеними параметрами, зокрема: перегляд та експорт таблиці зі всіма визначеними характеристиками, зазначенням часу і місця фіксації, посиланнями на файл-джерело з відео (короткий відеоролик, що включає 10 с до і після моменту фіксації), до таблиці додається фото об’єкта;

забезпечувати можливість керування завданнями обробки даних, їх перегляду та аналізу, формування необхідних аналітичних звітів, таблиць, графічних ілюстрацій, тощо;

аналізувати відеопотоки з різних типів камер за їх якісними характеристиками (локація, кут огляду, тип картинки, розмір картинки, кількість кадрів за секунду часу, тип потоку передачі кадрів, тощо), а також надавати можливість змінювати потоки або додавати нові потоки, камери, локації, тощо без необхідності виїзду на місце представника постачальника, змінювати чи додатково налаштування модулю, його характеристики, тощо.