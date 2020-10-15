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    Новини

    Один із в’їздів до Києва перекрили на два дні

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    На Броварському проспекті рух транспорту буде частково обмежено - Один із в’їздів до Києва перекрили на два дні
    На Броварському проспекті рух транспорту буде частково обмежено

    На Броварському проспекті тривають ремонтні роботи

    Сьогодні, 15 жовтня, до 19:00, а також із 08:00 до 19:00 16 жовтня на Броварському проспекті буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    На частині Броварського проспекту триває середній ремонт. Оновлюють покриття на ділянці між зупинками «Військове містечко» і «Птахофабрика».

    15 і 16 жовтня влаштовуватимуть верхній шар покриття.

    Під час робіт рух частково обмежено.

    Київавтодор перепрошує за незручності.


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    Як повідомлялося, з початку цього року в Києві виконано середній ремонт на 83 вулицях і шляхопроводах. 

    Київ дороги ремонт Київавтодор
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