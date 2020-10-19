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    Новини

    На Троєщині на день перекрили одну з вулиць

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    Дорожники оновлюють покриття на вулиці Бальзака - На Троєщині на день перекрили одну з вулиць
    Дорожники оновлюють покриття на вулиці Бальзака

    На вулиці Бальзака триває середній ремонт

    У понеділок, 19 жовтня, з 8:00 до 21:00 на частині вулиці Бальзака в Деснянському районі Києва перекриють рух. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    За інформацією корпорації, на вулиці Бальзака триває середній ремонт.

    Покриття дорожники оновлюють на ділянці від вулиці Драйзера до пішохідного мосту над швидкісним трамваєм.

    Упродовж 19 жовтня ділянку асфальтуватимуть.

    Під час робіт рух буде перекрито.

    Об’їхати ремонтну зону можна парною стороною вулиці Бальзака.


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    Київавтодор перепрошує за незручності.

    Київ дороги ремонт Троєщина Київавтодор
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