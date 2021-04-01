Бюджет Києва поповнився на 121 млн грн завдяки продажу та оренді землі, – секретар Київської міськради Бондаренко

Рішення переважно стосувалися відведення земельних ділянок під вже наявними об’єктами майна.

Київська міська рада тільки за останні три пленарні засідання підтримала низку рішень про продаж та оренду земельних ділянок, чим забезпечила надходження до бюджету 121 млн грн. Про це повідомив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко на своїй сторінці у Facebook.

Рішення переважно стосувалися відведення земельних ділянок під вже наявними об’єктами майна. Тобто йшлося про оформлення землі, яка й так використовувалася.

Він додав, що 37,7 млн грн від продажу землі наразі спрямували до спеціального фонду бюджету міста. А 83,3 млн грн від відтепер щороку будуть надходити до загального фонду.

«Водночас загальний фонд бюджету – це фінансування заробітних плат вчителів та працівників культури, доплат медикам, соціальних виплат», – наголосив Володимир Бондаренко.

Він зауважив, що Київрада вкотре показала свою ефективність та роботу в інтересах територіальної громади. «Кожен, хто безсистемно для власного піару критикує Київську міську раду за вирішення земельних питань зазіхає саме на соціальні виплати киян. Адже цьогоріч від оренди землі та земельного податку ми очікуємо надходжень у 4,8 мільярда гривень, а від продажу землі – 849,7 мільйона гривень», – підкреслив заступник міського голови – секретар Київської міської ради.