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    Локдаун у Києві: стало відомо як у метро перевірятимуть спецперепустки

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    Чергові&nbsp;запускатимуть тільки тих людей, які мають спецперепустки - Локдаун у Києві: стало відомо як у метро перевірятимуть спецперепустки
    Чергові запускатимуть тільки тих людей, які мають спецперепустки
    фото: з відкритих джерел

    Щоб уникнути порушень на входах до метро підземки чергуватимуть поліцейські та чергові по станції,

    На час посиленого карантину столична підземка працюватиме в звичайному режимі, але перевозитимуть лише пасажирів із спецперепустками. Про це повідомила заступниця директора КП «Київський метрополітен» Наталка Макогон в ефірі «Україна 24».

    За її словами, підземка працюватиме в звичайному режимі. «У нас будуть ходити потяги так, як і сьогодні ходять. Ми будемо перевозити людей, але пропуск цих людей буде виключно за спец перепустками», – сказала Макогон.

    Щоб уникнути порушень на входах до метро підземки чергуватимуть поліцейські та чергові по станції, які запускатимуть тільки тих людей, які мають спецперепустки.

    Водночас, Макогон наголосила, що функціонування спецперепусток жодним чином не впливає на оплату проїзду.

    «Закликаю людей підготувати засоби оплати проїзду і користуватися максимально безконтактними способами оплати проїзду», – сказала вона.

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    Теги: Київ метро карантин коронавірус
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