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Доцент столичного університету отримав штраф через викладання недержавною мовою

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Доцент столичного університету отримав штраф через викладання недержавною мовою
Увага до порушників мовного законодавства буде прицільною 
фото з відкритих джерел

У Києві оштрафували викладача на 3 400 грн 

Доцент одного із київських університетів повинен сплатити штраф через порушення закону про функціонування української мови. Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

«Виніс постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за застосування недержавної мови під час освітнього процесу доцентом одного зі столичних  закладів вищої освіти», – йдеться у повідомленні.

Відповідно до документу, який набрав законної сили 16 жовтня, викладач послуговувався недержавною мовою під час навчання студентів третього курсу. На підставі поданих документів і матеріалів, які засвідчують порушення ним мовного закону, викладача визнали винним у скоєнні адмінправопорушення (ч. 2 ст. 188-52 Кодексу України про адміністративне правопорушення). 
Тепер доцент столичного вишу має сплатити 3 400 гривень штрафу не пізніше, ніж через 15 днів з дня вручення йому постанови.

«У разі несплати штрафу в зазначений строк постанова надсилається до органу державної виконавчої служби для її виконання у примусовому порядку», – наголошує омбудсмен.

Кремінь також додає, що у такому випадку викладачу доведеться сплатити вдвічі більшу суму штрафу – 6800 гривень, відповідно до положень статті 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За словами омбудсмена, протягом 2022 року секретаріат уповноваженого отримав уже 70 скарг про порушення мовного законодавства вчителями, науково-педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої та вищої освіти.

«Сфера освіти, яка мала би бути прикладом у питанні дотримання мовного законодавства, на жаль, серед тих, де ми щороку фіксуємо чималу кількість порушень», – зауважив Тарас Кремінь.

В умовах повномасштабної війни, коли РФ «воює», зокрема, і проти закладів освіти, увага до порушників мовного законодавства буде прицільною.

«Кожен український учитель, науковець, вихователь чи методист – еталон дотримання закону та утвердження державної мови. Тому наша увага до сфери освіти, як і підтримка освітніх ініціатив, буде високою, а реакція на порушення закону, як і захист мовних прав громадян, буде належною», – підкреслив мовний омбудсмен. 

Нагадаємо, влітку почали діяти нові норми закону, що регламентують використання української мови в інтернеті та в інтерфейсах компʼютерних програм товарів.

Теги: Київ штраф учитель навчання вихователь

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