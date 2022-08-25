Путінський улюбленець Міхалков пояснив, чому українська мова для Росії – катастрофа

Проти Міхалкова в Україні порушено кримінальне провадження через його підтримку війни

Микита Міхалков переконаний, що саме звучання української мови є «формулюванням ненависті до Росії»

Російський режисер та прихильник Путіна Микита Міхалков на зустрічі з вчителями Московської області заявив, що в школах Донбасу не можна викладати українською. Він заявив, що «українська мова стала образом русофобії».

Міхалков переконаний, що якщо предмети у школах Донбасу викладатимуть українською мовою — «це буде катастрофа».

«Українська мова стала образом русофобії. Розумієте? (зал активно почав схвально кивати – «Главком»). Тобто словосполучення, яке ми чуємо в українській транскрипції або вимові, вони для нас, і для світу загалом, і для них самих – є формулюванням ненависті до Росії … Якщо будуть викладатися предмети українською мовою – це буде катастрофа, це закладена міна на всю історію», – сказав він.

Як відомо, у березні цього року український суд дозволив затримати російського режисера Микиту Михалкова для обрання запобіжного заходу як підозрюваного. Розпочато процедуру оголошення його в міжнародний розшук. Міхалкова підозрюють у підтримці та пропаганді війни Росії проти України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент РФ Володимир Путін придумав, як змусити українців на окупованих територіях відправляти дітей до шкіл, якими будуть керувати рашисти. Кремлівський диктатор доручив уряду забезпечити до 15 вересня так звану «одноразову виплату» у розмірі 10 тис. рублів (трохи більше, ніж 6 тис. грн) одному з батьків дітей віком від шести до 18 років, які проживають на територіях так званих «ДНР» та «ЛНР», а також окупованих територій Запорізької, Харківської та Херсонської областей.

Російські ЗМІ також раніше повідомляли, що влада Росії сотнями заманює педагогів із різних регіонів працювати на окуповані території, обіцяючи зарплату в районі 200 тис. російських рублів на місяць.

Також відомо, що окупанти примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою, в разі відмови погрожують позбавляти батьківських прав.