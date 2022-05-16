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    Чому українська мова завжди має значення

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    Наша культура і є нашим найбільшим захистом - Чому українська мова завжди має значення
    Наша культура і є нашим найбільшим захистом
    фото з відкритих джерел

    «Мова – то серце народу: гине мова – гине народ»

    Українська мова має значення. І фото, де російські комунальники знімають табличку Маріуполь, – живий тому доказ. Всього навсього одна буква їм заважала. Але яка важлива ця буква «і».

    Життя нам добре довело, що підписання історичного закону про мову рівно три роки тому було правильним рішенням. Багаторічним спробам принизити суспільну роль української мови ми поклали край. І це треба було зробити давно. Відразу ж, як Україна здобула незалежність в 1991 році.

    Українська мова має значення. Бо це такий собі кордон країни, який ідентифікує тебе як націю.

    Українська мова має значення. За неї вбивали, катували. Її сотні разів забороняли. Вона сотні разів оживала. Бо «Мова – то серце народу: гине мова – гине народ».

    І зараз, у буремні часи, коли російська орда прийшла на нашу землю, намагається скалічити та знищити нас, українців, як націю, понівечити Україну, її культуру, релігію та мову, ми заявляємо: нікому не дамо відібрати у нас мову.

    Тож натхненно продовжуєм «своє робить»: Армія. Мова. Віра.

    Джерело: блог Петра Порошенка

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    Теги: росія окупанти армія війна мова незалежність українська мова Україна кордон окупація #stoprussia
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    Чому українська мова завжди має значення