«Дозволяв» ресторанам працювати під час карантину. Затримано посадовця поліції Києва (фото, відео)

Поліцейський був затриманий під час одержання 13 тис. грн неправомірної вигоди

Поліцейський вимагав у керівників закладів від 5 тис. до 20 тис. грн за тиждень роботи під час карантину

Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Києві за сприяння Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрило посадовця поліції, який замість контролю за виконанням карантинних обмежень під час пандемії Covid-19 за гроші «дозволяв» роботу розважальних закладів та закладів громадського харчування. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, заступник начальника одного з районних управлінь поліції у Києві вимагав у керівників закладів від 5 тис. до 20 тис. гривень за тиждень роботи. За ці гроші він обіцяв не перешкоджати роботі закладів і не притягувати до адміністративної відповідальності за порушення норм карантинних обмежень.

Поліцейський був затриманий під час одержання 13 тис. грн неправомірної вигоди. Раніше слідчі ДБР задокументували одержання поліцейським 25 тис. грн неправомірної вигоди.

В рамках слідчих дій проводяться обшуки за місцем роботи затриманого.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за статтею одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України), та обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура.