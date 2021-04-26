Під час «карантинного» рейду в Києві поліція закрила три нічні клуби (фото, відео)

На посадових осіб розважальних закладів поліцейські склали 15 протоколів

24 квітня у Києві під час перевірки правоохоронці виявили порушення у розважальних закладах, які попри заборону у рамках посилення протиепідемічних заходів приймали відвідувачів. На керівників суб’єктів господарювання та гостей поліцейські склали адміністративні матеріали. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поліцейські Києва перевірили 793 об’єкти господарської діяльності на дотримання карантинних вимог та виявили 34 факти порушення карантинних вимог.

«Серед суб’єктів господарської діяльності такі розважальні заклади як «Авалон», «Росток», «Редкая птица», ресторан «Голосіївський двір», працювали попри заборону та приймали гостей. Поліцейські припинили роботу закладів, зафіксували факти порушення карантинних вимог та склали адміністративні матеріали на керівників та відвідувачів. За невиконання вимог статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, на посадових осіб розважальних закладів поліцейські склали 15 протоколів, на відвідувачів – 81 постанову. Всього за добу було складено 34 протоколи та 209 постанов», – розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Правоохоронці наголосили, що основне їхнє завдання – превентивна профілактично-роз’яснювальна робота серед громадян щодо необхідності дотримання карантинних обмежень. У разі, якщо громадяни відмовляються виконувати законні розпорядження працівників поліції та свідомо порушують карантинні обмеження, цим самим наражаючи себе та оточуючих на небезпеку, співробітники поліції притягують їх до відповідальності.

Нагадаємо, що з 5 квітня правоохоронці посилили контроль за дотриманням правил карантину. З метою перевірки карантинних обмежень працівники поліції Києва постійно проводять моніторинг суб’єктів господарювання щодо дотримання протиепідемічних заходів фізичними та юридичними особами.

18 квітня в Києві в готелі Fairmont на Подолі проходила вечірка, яку влаштував народний депутат від фракції «Слуга народу» Микола Тищенко. На ній були присутні близько 30 гостей.

У зв'язку з цим поліція відкрила кримінальну справу.