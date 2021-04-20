Бенкет під час чуми. Очільник МОЗ розкритикував «слугу» Тищенка за вечірку під час карантину

Степанов наголосив, що організатор масових зібрань наражає на небезпеку всіх гостей заходу

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розкритикував проведення вечірок під час карантину. Ймовірно, йдеться про святкування дня народження дружини нардепа від «Слуги народу» Миколи Тищенка. Про це він заявив під час брифінгу 20 квітня.

«Мені здається, що ми всі повинні, незважаючи на свій статус і те, де ми працюємо, дотримуватися правил заради нашого здоров’я і життя. Я вважаю, що повністю неприпустимо, коли заради святкування дня народження люди нехтують цими правилами, коли підпільно починають працювати ресторани або інші заклади саме для того, щоби зробити собі приємно», — сказав Степанов.

Глава МОЗ закликав «людей, які замислюються це робити або роблять» згадати, що масові зібрання можуть бути небезпечними для здоров’я і життя.

«Люди можуть просто захворіти, потім опинитися в реанімації. І це може стати причиною смерті якоїсь людини. Просто задумайтеся про це, коли в майбутньому будете планувати такі речі. Ковід не обирає за соціальним статусом – чи ти політик, або водій, наприклад. Для ковіду немає жодної різниці, він абсолютно однаково вражає кожен організм. Тому не нехтуйте цими правилами», – наголосив міністр.

Зазначимо, Степанов не назвав конкретних прізвищ чи назв закладів, які порушили правила карантину.

У Києві з 20 березня і до 30 квітня діє локдаун. У місті заборонено проводити масові культурні заходи. Натомість заступник голови фракції «Слуга народу» Микола Тищенко влаштував гучну вечірку у готелі, щоби відсвяткувати день народження дружини. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Згодом журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» оприлюднили деталі і показали гостей вечірки. Зокрема, серед гостей були помічені нардеп від «Слуги народу» Олександр Трухін, колишній гендиректор девелоперської групи Seven Hills Аріє Шварц та голова Черкаської ОДА Олександр Скічко з дружиною Єлизаветою Юрушевою, яка управляє готелем Fairmont.

У травні 2020 року навколо ресторану Тищенка «Велюр» був скандал. Про роботу закладу повідомили журналісти Bihus.Info, які назвали низку депутатів і бізнесменів, які відвідують ресторан. Тищенко говорив, що ресторан не працює, але там проводять «особисті зустрічі». Також він говорив, що там нібито розташований його «штаб». Уже після «серйозної розмови» з Володимиром Зеленським Тищенко став усе заперечувати. Поліція приходила з перевіркою, але чи заплатив заклад штраф – невідомо.

Також у травні 2020 року журналісти програми «Гроші» випустили сюжет про те, що під час локдауну працював магазин косметики дружини Тищенка Барановської.