Другий підпал за два роки: у Києві згоріла автівка відомого журналіста

Співробітники поліції зафіксували сліди до авто і приблизне місце, звідки невідомий проник на стоянку і здійснив підпал

Цієї ночі невідомий спалив автомобіль Citroen C5 журналіста та політтехнолога Володимира Єгорова.

Про це він повідомив у Facebook.

«Про подію дізнався від співробітників охорони стоянки о 01:20, коли машина вже горіла і приїхали пожежники і співробітники поліції. Після дзвінка зняв відео, так як проживаю поруч зі стоянкою. Ніхто не постраждав, окрім гаражів і мого автомобіля, який знищений повністю», – зазначив Єгоров.

Він не сумнівається у тому, що це підпал.

«Співробітники поліції зафіксували сліди до машини і від машини і приблизне місце, звідки невідомий (виконавець) проник на стоянку, і здійснив сам підпал. На даний момент чекаю експертизу. Останні роки займаюся політичною, журналістською роботою і сьогоднішню подію пов'язую саме з нею», – додав Єгоров.

Нагадаємо, два роки тому авто тоді ще редактора телеканалу TVi Володимира Єгорова також підпалили невідомі.

Журналіст зазначав, що підпал пов'язує зі своєю професійною діяльністю. Правоохоронці версією загоряння машини також називали підпал, оскільки сусіди Єгорова перед займанням машини чули хлопок.