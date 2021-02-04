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    Можливо підпал. Поліція назвала версії пожежі у запорізькій лікарні

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    <span>На місці трагедії працює слідчо-оперативна група</span> - Можливо підпал. Поліція назвала версії пожежі у запорізькій лікарні
    На місці трагедії працює слідчо-оперативна група
    Фото: МВС

    Призначено експертизи, за результатами яких поліція спільно з ДСНС встановить причини трагедії

    Правоохоронці на сьогодні відпрацьовують кілька версій щодо причин пожежі у відділенні Запорізької обласної інфекційної лікарні – не виключають підпал. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

     «На теперішній час слідством розглядаються кілька версій причини пожежі, серед яких можливі порушення пожежної безпеки, техніки безпеки під час роботи з обладнанням, а також несправність медичного обладнання. Не виключається і версія підпалу», - повідомили в МВС.

    За інформацією правоохоронців, на сьогодні вже призначено експертизи, за результатами яких поліція спільно з ДСНС встановить причини трагедії.

    Голова Запорізької ОДА повідомив, що родини загиблих у пожежі в обласній інфекційній лікарні Запоріжжя отримають матеріальну допомогу. Їм нададуть по 50 тисяч гривень.

    Нагадаємо, у ніч на 4 лютого сталася пожежа в інфекційній лікарні в Запоріжжі. Займання сталося у відділенні для пацієнтів з коронавірусом на першому поверсі 5-го корпусу.

    Загинули четверо людей – 26-річна лікарка-анестезіолог і троє пацієнтів. Ще двоє медиків постраждали.

    На момент пожежі в лікарні перебувало 29 осіб, десять пацієнтів – в реанімації. Всіх хворих евакуювали в інші лікарні міста.

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вилетів до Запоріжжя для встановлення обставин пожежі в обласній інфекційній лікарні, де загинуло четверо людей.

     Читайте також: Загинула, рятуючи чиєсь життя. Що відомо про 26-річну лікарку із Запоріжжя

     

    Теги: Запоріжжя пожежа МВС ДСНС лікарня поліція
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