Можливо підпал. Поліція назвала версії пожежі у запорізькій лікарні

Призначено експертизи, за результатами яких поліція спільно з ДСНС встановить причини трагедії

Правоохоронці на сьогодні відпрацьовують кілька версій щодо причин пожежі у відділенні Запорізької обласної інфекційної лікарні – не виключають підпал. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

«На теперішній час слідством розглядаються кілька версій причини пожежі, серед яких можливі порушення пожежної безпеки, техніки безпеки під час роботи з обладнанням, а також несправність медичного обладнання. Не виключається і версія підпалу», - повідомили в МВС.

За інформацією правоохоронців, на сьогодні вже призначено експертизи, за результатами яких поліція спільно з ДСНС встановить причини трагедії.

Голова Запорізької ОДА повідомив, що родини загиблих у пожежі в обласній інфекційній лікарні Запоріжжя отримають матеріальну допомогу. Їм нададуть по 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, у ніч на 4 лютого сталася пожежа в інфекційній лікарні в Запоріжжі. Займання сталося у відділенні для пацієнтів з коронавірусом на першому поверсі 5-го корпусу.

Загинули четверо людей – 26-річна лікарка-анестезіолог і троє пацієнтів. Ще двоє медиків постраждали.

На момент пожежі в лікарні перебувало 29 осіб, десять пацієнтів – в реанімації. Всіх хворих евакуювали в інші лікарні міста.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вилетів до Запоріжжя для встановлення обставин пожежі в обласній інфекційній лікарні, де загинуло четверо людей.