У Запоріжжі попрощалися з лікаркою, яка загинула під час пожежі в лікарні

Поховають Ольгу завтра, 7 лютого, в рідному Кропивницькому

Сьогодні, 6 лютого, у Запоріжжі в Театрі молоді відбулася церемонія прощання з лікарем Ольгою Гливою, яка загинула під час пожежі в інфекційній лікарні. Провести в останню путь молоду лікарку прийшли десятки людей, більшість із яких однокурсники, колеги та друзі.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Оля була надзвичайно весела, вона дуже любила життя. Вона поспішала жити, була надзвичайно розумна і завжди марила медициною. На жаль, вона назавжди залишилась на своєму робочому місці... в реанімації», – говорить однокурсниця Наталя Захарченко.

Представників ЗМІ попросили не знімати церемонію.

Поховають Ольгу завтра, 7 лютого, в рідному Кропивницькому.

Нагадаємо, у ніч на 4 лютого сталася пожежа в інфекційній лікарні в Запоріжжі. Займання сталося у відділенні для пацієнтів з коронавірусом на першому поверсі 5-го корпусу.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вилетів до Запоріжжя для встановлення обставин пожежі в обласній інфекційній лікарні, де загинуло четверо людей.

Загинули четверо людей – 26-річна лікарка-анестезіолог і троє пацієнтів. Ще двоє медиків постраждали.

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