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    ДТЕК відновила електропостачання у 24 населених пунктах на Київщині, без світла – ще 473

    Світло повернули до 7 696 домівок - ДТЕК відновила електропостачання у 24 населених пунктах на Київщині, без світла – ще 473
    Світло повернули до 7 696 домівок
    фото з відкритих джерел

    Компанія співпрацює з територіальною обороною та Збройними силами України

    Електромонтерам ДТЕК «Київські регіональні електромережі» вдалося повністю або частково відновити електропостачання у 24 населених пунктах в Баришівському, Броварському, Макарівському, Києво-Святошинському та Вишгородському енерговузлах, знеструмлених через бойові дії.

    Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

    «Світло повернули до 7 696 домівок», – зазначив він.

    Павлюк також додав, що аварійно-відновлювальні бригади почнуть роботу одразу після розмінування територій. За його словами, в першу чергу фахівці компанії відновлюють високовольтні мережі 110-35 кВ, які забезпечують електропостачання населених пунктів.

    А після цього розпочнуть відновлення розподільчих мереж 10-0,4 кВ, які живлять безпосередньо житлові будинки.

    «Компанія співпрацює з територіальною обороною та Збройними силами України для отримання доступу до місць пошкоджень», – інформує голова ОВА.

    За його даними, без світла залишаються мешканці ще 473 населених пунктів у Київській області.

    Нагадаємо, що раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков аносував відновлення зруйнованих мостів у Київській області. За попередніми розрахунками, на реконструкцію кожного мосту потрібно 2-3 місяці.

    Теги: росія окупанти міністр війна Київщина розмінування Україна ДТЕК окупація Олександр Кубраков #stoprussia
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    ДТЕК відновила електропостачання у 24 населених пунктах на Київщині, без світла – ще 473