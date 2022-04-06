ДТЕК відновила електропостачання у 24 населених пунктах на Київщині, без світла – ще 473

Компанія співпрацює з територіальною обороною та Збройними силами України

Електромонтерам ДТЕК «Київські регіональні електромережі» вдалося повністю або частково відновити електропостачання у 24 населених пунктах в Баришівському, Броварському, Макарівському, Києво-Святошинському та Вишгородському енерговузлах, знеструмлених через бойові дії.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

«Світло повернули до 7 696 домівок», – зазначив він.

Павлюк також додав, що аварійно-відновлювальні бригади почнуть роботу одразу після розмінування територій. За його словами, в першу чергу фахівці компанії відновлюють високовольтні мережі 110-35 кВ, які забезпечують електропостачання населених пунктів.

А після цього розпочнуть відновлення розподільчих мереж 10-0,4 кВ, які живлять безпосередньо житлові будинки.

«Компанія співпрацює з територіальною обороною та Збройними силами України для отримання доступу до місць пошкоджень», – інформує голова ОВА.

За його даними, без світла залишаються мешканці ще 473 населених пунктів у Київській області.

Нагадаємо, що раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков аносував відновлення зруйнованих мостів у Київській області. За попередніми розрахунками, на реконструкцію кожного мосту потрібно 2-3 місяці.