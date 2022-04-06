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    ЗСУ отримають техніку одеситів, які виїхали в Росію

    В Одесі авто проросійських бізнесменів передадуть армії &ndash; Марченко - ЗСУ отримають техніку одеситів, які виїхали в Росію
    В Одесі авто проросійських бізнесменів передадуть армії – Марченко
    фото з відкритих джерел

    Вантажівки послужать для потреб захисників міста

    Після початку російської агресії деякі одеські бізнесмени поїхали до Москви. Тепер техніка, яка належала їм, служитиме на благо ЗСУ. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

    «Тепер вантажна техніка, яка перебувала в їх власності, буде передана Збройним силам України», – зазначив Марченко.

    Він також розповів, що провів зустріч із керівниками ключових сфер бізнесу, в ході якої обговорювалися нюанси роботи в умовах воєнного часу, питання збереження робочих місць і заробітної плати людей.

    Нагадаємо, уночі 4 квітня окупанти обстріляли Одесу.

    Згодом стало відомо, куди били російські окупанти.

    Ворог обрав стратегію знищення об’єктів критичної інфраструктури, йдеться про бази зберігання палива.

    Перед тим Одесу атакували з повітря, у деяких районах пожежа.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Одеса війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ отримають техніку одеситів, які виїхали в Росію