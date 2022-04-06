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    Посольство РФ у Румунії протаранила автівка. Водій помер (фото, відео)

    На місці події виникла пожежа - Посольство РФ у Румунії протаранила автівка. Водій помер (фото, відео)

    На місці події виникла пожежа

    фото: Octav Ganea

    Правоохоронні органи розслідують випадок, за попередньою версію – дія була навмисною

    У Бухаресті в огорожу російського посольства в’їхав автомобіль, за кермом якого був Богдан Дрегніч, президент асоціації TATA, громадської організації, яка підтримує права батьків на своїх дітей у контексті шлюборозлучного процесу, передає кореспондент «Главкома».

    Правоохоронні органи розслідують випадок, за попередньою версію – дія була навмисною. Водій загинув відразу після зіткнення.

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    На місці події виникла пожежа. фото: Tudor Bogdan Teodorescu
    На місці події виникла пожежа. фото: Octav Ganea
    На місці події виникла пожежа. фото: Octav Ganea
    На місці події виникла пожежа. фото: Octav Ganea
    На місці події виникла пожежа. фото: Octav Ganea

    Згідно з інформацією румунських ЗМІ, водій перед смертю щось кричав охороні посольства.

    Як повідомляє antena3, в останньому дописі у Facebook, два дні тому, Богдан Дрегніч згадав про війну, розпочату Росією в Україні, і написав, серед іншого: «Я теж українець! Було б чудово вважати всіх нас українцями, поки не покладемо крапку. Жахлива війна, яка загрожує смертю всьому людству!».

    Нагадаємо, раніше Бухарест оголосив про висилку 10 російських дипломатів.

    До цього посол Росії Володимир Кузьмін провів пресконференцію на якій оправдовував агресію проти України.

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    Теги: росія окупанти війна Румунія водій посол посольство автомобіль Україна президент окупація #stoprussia
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    Посольство РФ у Румунії протаранила автівка. Водій помер (фото, відео)