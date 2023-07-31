ДТЕК звернувся до киян із незвичним проханням

Інформація про лелек допоможе ефективніше захищати птахів та попереджувати аварії на мережах

Мешканців Києва закликали інформувати енергетиків про гнізда лелек на електроопорах. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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Для допомоги птахам створено спеціальний проєкт.

«Енергетики просять жителів столиці повідомляти про гнізда лелек, які знаходяться на електроопорах. Для цього на сайті ДТЕК створили спеціальну функцію», – йдеться в повідомленні.

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У пресслужбі зазначили, що інформація про лелек допоможе ефективніше захищати птахів та попереджувати аварії на мережах. Гнізда на електроопорах укріплюють спеціальними металевими конструкціями, що, в подальшому, допомагає їм міцно триматися на опорах і не сповзати на дроти.

Залишити адресу можна за посиланням.

Нагадаємо, серпень прогнозується найскладнішим для енергосистеми через подальше виведення у ремонт деяких енергоблоків. Саме у серпні очікується найбільша кількість енергоблоків у ремонтах.