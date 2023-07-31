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«Укренерго» прогнозує найскладніший місяць для енергосистеми

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укренерго» прогнозує найскладніший місяць для енергосистеми
На даному етапі тривають ремонти на багатьох теплових та гідроелектростанціях
фото ілюстративне

Ремонти значно знизять доступний обсяг потужностей для покриття споживання

Серпень прогнозується найскладнішим для енергосистеми через подальше виведення у ремонт деяких енергоблоків. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Саме у серпні очікується найбільша кількість енергоблоків у ремонтах.

Ремонти значно знизять доступний обсяг потужностей для покриття споживання. Компенсувати їх можна буде частково імпортом електроенергії з Європи та економним використанням електроенергії споживачами.

Наразі обмеження споживання не прогнозуються. На даному етапі тривають ремонти на багатьох теплових та гідроелектростанціях. Енергоблоки повинні максимально відновитися до нового опалювального сезону, коли потреба в електроенергії буде значно вищою. Також тривають планові ремонти на деяких атомних енергоблоках.

Щоб допомогти енергосистемі, «Укренерго» рекомендує українцям економно споживати електроенергію. Зокрема, охолоджувати приміщення не нижче 23 градусів, вимикати потужні електроприлади або користуватися ними по черзі, переносити користування електроприладами на ранок або ніч, вимикати світло при виході з приміщення.

Раніше повідомлялося, що перегляд тарифу на електрику дозволив «Центренерго» отримати кошти на відновлення.

Теги: Укренерго енергетика

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