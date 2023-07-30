Перегляд тарифу на електрику дозволив «Центренерго» отримати кошти на відновлення – гендиректор

Готуючись до наступної зими «Центренерго» реалізує велику кількість необхідних для цього заходів

Перегляд тарифу на електроенергію для населення дав змогу державній «Центренерго» підготуватись до наступного опалювального сезону. Про це повідомив виконуючий обов'язки генерального директора «Центренерго» Віктор Спичка.

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«Тарифи дійсно піднялися незначним чином, тому це для нас додаткова можливість отримати фінансові кошти, які на сьогоднішній день в повному об’ємі спрямовуються як на відновлювальні, так і на поточні ремонти, які пов’язані з підготовкою до опалювального сезону», – сказав він.

Спичка наголосив, що готуючись до наступної зими «Центренерго» реалізує велику кількість необхідних для цього заходів. Зокрема компанія працює над забезпеченням захисту обладнання та своїх співробітників.

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«Продовжуємо роботу в цьому напрямку щоденно, постійно, про що мені звітує кожна теплоелектростанція, які виконані роботи, які будуть завершені», – наголосив він.

Очільник «Центренерго» додав, що до зими компанія буде в повній робочій готовності до всіх загроз і викликів, які можуть спричинити дії ворога. Нагадаємо, 30 травня Кабінет Міністрів переглянув тариф на електроенергію для населення.