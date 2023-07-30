Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Перегляд тарифу на електрику дозволив «Центренерго» отримати кошти на відновлення – гендиректор

Христина Жиренко
glavcom.ua
Перегляд тарифу на електрику дозволив «Центренерго» отримати кошти на відновлення – гендиректор

Готуючись до наступної зими «Центренерго» реалізує велику кількість необхідних для цього заходів

Перегляд тарифу на електроенергію для населення дав змогу державній «Центренерго» підготуватись до наступного опалювального сезону. Про це повідомив виконуючий обов'язки генерального директора «Центренерго» Віктор Спичка.

«Тарифи дійсно піднялися незначним чином, тому це для нас додаткова можливість отримати фінансові кошти, які на сьогоднішній день в повному об’ємі спрямовуються як на відновлювальні, так і на поточні ремонти, які пов’язані з підготовкою до опалювального сезону», – сказав він.

Спичка наголосив, що готуючись до наступної зими «Центренерго» реалізує велику кількість необхідних для цього заходів. Зокрема компанія працює над забезпеченням захисту обладнання та своїх співробітників.

«Продовжуємо роботу в цьому напрямку щоденно, постійно, про що мені звітує кожна теплоелектростанція, які виконані роботи, які будуть завершені», – наголосив він.

Очільник «Центренерго» додав, що до зими компанія буде в повній робочій готовності до всіх загроз і викликів, які можуть спричинити дії ворога. Нагадаємо, 30 травня Кабінет Міністрів переглянув тариф на електроенергію для населення.

Теги: Центренерго енергетика

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Центренерго»
Після перегляду цінових обмежень на електроенергію для бізнесу все ще не покривається вартість її виробництва – «Центренерго»
27 липня, 14:20
За попередньою інформацією, Володимира Величка призначено членом «Центренерго»
Новий член наглядової ради «Центренерго» виявився фанатом... комуністів і Жириновського (фото)
11 липня, 16:18
Energy Club закликає до невідкладних дій, включаючи введення часткової бюджетної підтримки для ПУПів, або, якщо це неможливо, скасування ПСО
Енергетичне співтовариство попередили про загрозу енергоколапсу в України
Вчора, 16:08

Економіка

Перегляд тарифу на електрику дозволив «Центренерго» отримати кошти на відновлення – гендиректор
Перегляд тарифу на електрику дозволив «Центренерго» отримати кошти на відновлення – гендиректор
Голова зернової асоціації про блокування експорту: За продовольчу інфляцію заплатять усі
Голова зернової асоціації про блокування експорту: За продовольчу інфляцію заплатять усі
Енергетичне співтовариство попередили про загрозу енергоколапсу в України
Енергетичне співтовариство попередили про загрозу енергоколапсу в України
«З Вашингтона не видно». Бізнес-омбудсмен пояснив, у чому помиляються західні партнери України
«З Вашингтона не видно». Бізнес-омбудсмен пояснив, у чому помиляються західні партнери України
Глава УЗА підрахував, скільки українського зерна можна вивезти Дунаєм
Глава УЗА підрахував, скільки українського зерна можна вивезти Дунаєм
Міжнародна морська організація закликала Росію розблокувати українські порти
Міжнародна морська організація закликала Росію розблокувати українські порти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
52K
«Найбільше знущання над інвалідами». Соратник президента обіцяє скасувати сумнозвісні МСЕК
43K
Михайло Радуцький: Проживши рік за кордоном, всі чомусь їдуть до наших лікарів
33K
Z-блогери змінили політику щодо висвітлення контрнаступу України. ISW пояснив причину
30K
«Ми воюємо за свободу Африки». Росія вкотре змінила мету «СВО»
14K
У Сумах під час тривоги пролунав вибух. Росія атакувала ракетами (оновлено)
6903
«Український контрнаступ виявився успішним». Соратник Путіна зробив «страшний» прогноз

Новини

Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
Вчора, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
28 липня, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
27 липня, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
27 липня, 19:02

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту