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    ДТП на Хрещатику: водійка Mercedes зібрала докупи три автівки (відео)

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    У ДТП потрапили три автомобілі - ДТП на Хрещатику: водійка Mercedes зібрала докупи три автівки (відео)
    У ДТП потрапили три автомобілі
    Фото: скріншот з відео

    Через ДТП на Хрещатику ускладнено рух транспорту

    Сьогодні, 25 травня, по обіді на вулиці Хрещатик сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.

    Аварія трапилась у середній смузі руху в напрямку Європейської площі, повідомляє «Магнолія-ТВ».

    За версією одного із учасників ДТП, була невеличка тягнучка перед світлофором, тому Porsche Cayenne призупинився, за ним зупинився білий Volkswagen Polo на безпечній відстані. А буквально через декілька секунд Mercedes вдарився у Volkswagen, зібравши докупи три автомобілі.

    За кермом Mercedes перебувала дівчина. На думку одного учасників ДТП, водійка відволіклась на телефонну розмову і це стало причиною аварії.

    У ДТП постраждалих немає.

    На місці працюють правоохоронці, які встановлюють обставини автопригоди.

    Через ДТП на Хрещатику ускладнено рух транспорту.

    Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Вадима Гетьмана в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з перекиданням. Попередньо, водій автомобіля Chevrolet не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем Ford, у результаті перший перекинувся на дах.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль Хрещатик
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    ДТП на Хрещатику: водійка Mercedes зібрала докупи три автівки (відео)