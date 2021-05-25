ДТП на Хрещатику: водійка Mercedes зібрала докупи три автівки (відео)
Через ДТП на Хрещатику ускладнено рух транспорту
Сьогодні, 25 травня, по обіді на вулиці Хрещатик сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.
Аварія трапилась у середній смузі руху в напрямку Європейської площі, повідомляє «Магнолія-ТВ».
За версією одного із учасників ДТП, була невеличка тягнучка перед світлофором, тому Porsche Cayenne призупинився, за ним зупинився білий Volkswagen Polo на безпечній відстані. А буквально через декілька секунд Mercedes вдарився у Volkswagen, зібравши докупи три автомобілі.
За кермом Mercedes перебувала дівчина. На думку одного учасників ДТП, водійка відволіклась на телефонну розмову і це стало причиною аварії.
У ДТП постраждалих немає.
На місці працюють правоохоронці, які встановлюють обставини автопригоди.
Через ДТП на Хрещатику ускладнено рух транспорту.
Як повідомлялося, нещодавно на вулиці Вадима Гетьмана в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з перекиданням. Попередньо, водій автомобіля Chevrolet не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем Ford, у результаті перший перекинувся на дах.