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    П’яна ДТП у Києві: Chevrolet протаранив Ford і перекинувся (відео)

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    Chevrolet перекинувся на дах - П’яна ДТП у Києві: Chevrolet протаранив Ford і перекинувся (відео)
    Chevrolet перекинувся на дах
    Фото: Патрульна поліція Києва

    У водія Chevrolet рівень алкоголю у п'ять разів перевищував дозволену норму

    На вулиці Вадима Гетьмана в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з перекиданням. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Попередньо, водій автомобіля Chevrolet не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем Ford, у результаті перший перекинувся на дах.

    Патрульні, які прибули на місце, виявили у водія Chevrolet явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти освідування на місці, результат – 0,92 проміле, що майже у 5 разів перевищує дозволений рівень.

    На водія патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. У подальшому його ушпиталили медики.

    Для з'ясування обставин ДТП патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

    Нагадаємо, ввечері 23 травня у Голосіївському районі Києва п'яний водій автомобіля Ford скоїв смертельний наїзд на жінку, яка йшла по пішохідному переходу.

    У ніч на 25 травня на вул. Академіка Заболотного патрульні зупинили автомобіль Hyundai з п'яною компанією. Молодики поводилися агресивно, тож правоохоронцям довелося застосувати силу і затримати їх.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння
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    П’яна ДТП у Києві: Chevrolet протаранив Ford і перекинувся (відео)