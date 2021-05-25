П’яна ДТП у Києві: Chevrolet протаранив Ford і перекинувся (відео)
У водія Chevrolet рівень алкоголю у п'ять разів перевищував дозволену норму
На вулиці Вадима Гетьмана в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода з перекиданням. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Попередньо, водій автомобіля Chevrolet не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем Ford, у результаті перший перекинувся на дах.
Патрульні, які прибули на місце, виявили у водія Chevrolet явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти освідування на місці, результат – 0,92 проміле, що майже у 5 разів перевищує дозволений рівень.
На водія патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. У подальшому його ушпиталили медики.
Для з'ясування обставин ДТП патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
Нагадаємо, ввечері 23 травня у Голосіївському районі Києва п'яний водій автомобіля Ford скоїв смертельний наїзд на жінку, яка йшла по пішохідному переходу.
У ніч на 25 травня на вул. Академіка Заболотного патрульні зупинили автомобіль Hyundai з п'яною компанією. Молодики поводилися агресивно, тож правоохоронцям довелося застосувати силу і затримати їх.