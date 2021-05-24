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    У Києві байкер влетів в автівку і зніс металеву огорожу (фото, відео)

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    Після удару в огорожу мотоцикл вилетів на проїжджу частину - У Києві байкер влетів в автівку і зніс металеву огорожу (фото, відео)
    Після удару в огорожу мотоцикл вилетів на проїжджу частину
    Фото: Магнолія-ТВ

    Мотоцикліста шпиталізували до лікарні

    У неділю, 23 травня, ввечері на проспекті Лобановського в Києві дорогу не поділили мотоцикліст та автомобіліст. Аварія сталася у напрямку Деміївської площі. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Водій автомобіля Renault розповів, що, перелаштовуючись з другої у першу смугу, отримав удар у задню частину від мотоцикліста. Коли завершував маневр, то не бачив у дзеркалі мотобайка.

    Від цього зіткнення двоколісний транспорт зніс металеву огорожу, далі байк відрекошетило на проїжджу частину.

    Мотоцикліста шпиталізували до лікарні з травмою руки.

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    У Києві байкер влетів в автівку і зніс металеву огорожу (фото, відео)
    У Києві байкер влетів в автівку і зніс металеву огорожу (фото, відео)
    У Києві байкер влетів в автівку і зніс металеву огорожу (фото, відео)
    У Києві байкер влетів в автівку і зніс металеву огорожу (фото, відео)
    У Києві байкер влетів в автівку і зніс металеву огорожу (фото, відео)

    На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясовувала всі обставини аварії.

    Як повідомлялося, у ніч на 24 травня на виїзді з Києва водій вантажівки зніс металевий відбійник та вилетів на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіштовхнувся з легковиком. Від зіткнення легковий автомобіль опинився під тягачем. Після чого пролунав вибух та спалахнула вантажівка.

    Рятувальники повідомили, що внаслідок зіткнення вантажівки DAF та легкового автомобіля Volkswagen Passat загорілися обидва автомобілі, а також вантаж, що перевозила фура.

    Водій та пасажир легковика загинули на місці, а водія великогабаритного авто медики госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості, в тому числі і з численними опіками. Крім цього, на проїжджій частині правоохоронці виявили тіло чоловіка без ознак життя, який ймовірно перетинав дорогу у невстановленому місці. Поліцейські встановлюють особу загиблого.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль мотоцикл
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    У Києві байкер влетів в автівку і зніс металеву огорожу (фото, відео)