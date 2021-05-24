У Києві байкер влетів в автівку і зніс металеву огорожу (фото, відео)

Після удару в огорожу мотоцикл вилетів на проїжджу частину

Мотоцикліста шпиталізували до лікарні

У неділю, 23 травня, ввечері на проспекті Лобановського в Києві дорогу не поділили мотоцикліст та автомобіліст. Аварія сталася у напрямку Деміївської площі. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Водій автомобіля Renault розповів, що, перелаштовуючись з другої у першу смугу, отримав удар у задню частину від мотоцикліста. Коли завершував маневр, то не бачив у дзеркалі мотобайка.

Від цього зіткнення двоколісний транспорт зніс металеву огорожу, далі байк відрекошетило на проїжджу частину.

Мотоцикліста шпиталізували до лікарні з травмою руки.

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясовувала всі обставини аварії.

Як повідомлялося, у ніч на 24 травня на виїзді з Києва водій вантажівки зніс металевий відбійник та вилетів на зустрічну смугу, де лоб у лоб зіштовхнувся з легковиком. Від зіткнення легковий автомобіль опинився під тягачем. Після чого пролунав вибух та спалахнула вантажівка.

Рятувальники повідомили, що внаслідок зіткнення вантажівки DAF та легкового автомобіля Volkswagen Passat загорілися обидва автомобілі, а також вантаж, що перевозила фура.

Водій та пасажир легковика загинули на місці, а водія великогабаритного авто медики госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості, в тому числі і з численними опіками. Крім цього, на проїжджій частині правоохоронці виявили тіло чоловіка без ознак життя, який ймовірно перетинав дорогу у невстановленому місці. Поліцейські встановлюють особу загиблого.